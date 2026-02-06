Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 6 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan