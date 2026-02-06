Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 6 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

