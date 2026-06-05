Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta