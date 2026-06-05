Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

