Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 5 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13