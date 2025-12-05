Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 5 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones