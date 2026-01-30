Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 30 de enero anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México