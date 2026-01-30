Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 30 de enero anticipa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 31 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

