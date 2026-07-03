Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta