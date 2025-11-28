Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 28 de noviembre prevé que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos