Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 28 de noviembre prevé que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

