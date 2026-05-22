Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se anuncia, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

