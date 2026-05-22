Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se anuncia, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey