Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 22 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

