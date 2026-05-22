Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 22 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México