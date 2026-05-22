Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 22 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

