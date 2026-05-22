Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se comunicó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

