Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 22 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.Según se comunicó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla