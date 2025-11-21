Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey