Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 21 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se anuncia, el clima presenta un 53% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

