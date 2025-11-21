Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 21 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se anuncia, el clima presenta un 53% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara