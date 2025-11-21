Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 21 de noviembre informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto