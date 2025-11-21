Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 21 de noviembre informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

