Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 21 de noviembre informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

