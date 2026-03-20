Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 20 de marzo informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey