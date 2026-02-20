Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 20 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos