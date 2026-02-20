Viernes, 20 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 20 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

