Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este viernes 20 de febrero informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17