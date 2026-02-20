Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 20 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá