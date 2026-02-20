Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 20 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

