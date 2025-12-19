Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 19 de diciembre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala