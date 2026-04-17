Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 17 de abril informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México