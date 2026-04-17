Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en El Salto para este viernes 17 de abril determina que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 11%.Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México