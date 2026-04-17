Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 17 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

