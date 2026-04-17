Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 17 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto