Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este viernes 16 de enero determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

