Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 16 de enero determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

