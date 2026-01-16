Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 16 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tonalá