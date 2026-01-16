Viernes, 16 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este viernes 16 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

