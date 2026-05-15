Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 15 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

