Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 15 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala