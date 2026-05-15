Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 15 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos