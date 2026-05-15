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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 15 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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