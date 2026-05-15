Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 15 de mayo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga