Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 15 de mayo informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

