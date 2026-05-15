Viernes, 15 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 15 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones