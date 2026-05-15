Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 15 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

