Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este viernes 15 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga