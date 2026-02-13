Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 13 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla