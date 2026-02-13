Viernes, 13 de Febrero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este viernes 13 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

