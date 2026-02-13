Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 13 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

