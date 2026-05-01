Viernes, 01 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en El Salto

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones