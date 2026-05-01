Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

