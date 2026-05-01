Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este viernes 1 de mayo prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en El Salto