Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga