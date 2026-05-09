Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 9 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

