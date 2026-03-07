Sábado, 07 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 7 de marzo prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones