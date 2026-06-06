Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 6 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá