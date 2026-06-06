Sábado, 06 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 6 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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