Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 6 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

