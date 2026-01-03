Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 3 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún