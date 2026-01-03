Sábado, 03 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Guadalajara para este sábado 3 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

