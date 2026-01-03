Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 3 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga