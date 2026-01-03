Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 3 de enero determina que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

