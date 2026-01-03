Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta