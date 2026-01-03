Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 3 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

