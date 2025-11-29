Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 29 de noviembre determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

