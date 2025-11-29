Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 29 de noviembre anticipa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

