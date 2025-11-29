Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 29 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

