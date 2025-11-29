Sábado, 29 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 29 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones