Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 28 de marzo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa