Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 28 de marzo prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

