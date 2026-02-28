Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 28 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

