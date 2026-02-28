Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 28 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún