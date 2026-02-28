Sábado, 28 de Febrero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este sábado 28 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

