Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 28 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12