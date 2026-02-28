Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 28 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 17%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

