Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún