Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

