Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12