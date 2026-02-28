Sábado, 28 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tonalá

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones