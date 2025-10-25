Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque