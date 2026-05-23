Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 23 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

