Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 23 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Viernes 29 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga