Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 22 de noviembre anticipa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 29 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13